Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Лассана Диарра: ложь распространяется быстро

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра в своём твиттере опроверг информацию о том, что он якобы отказывается выступать за провансальцев.

"Ложь распространяется быстро, но правда всегда догоняет", – написал Диарра.
Теги: Диарра Марсель
Сегодня, 16:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.