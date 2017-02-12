Лассана Диарра: ложь распространяется быстро

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра в своём твиттере опроверг информацию о том, что он якобы отказывается выступать за провансальцев.



"Ложь распространяется быстро, но правда всегда догоняет", – написал Диарра.