Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:25
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Рикардинью: верю, что Суботич принесет пользу "Габале"
Защитник "Габалы" Рикардинью высказал свое мнение по поводу предстоящего матча чемпионата Азербайджана против "Зире".
"Этот матч будет трудным для нас. В последних встречах соперник неплохо смотрится. Не думаем про их газон, ведь едем туда побеждать. Победная серия улучшает настроение, создавая хорошую мотивацию для успеха.
В команде появился новый форвард – Даниэль Суботич. Верю, что он принесет пользу. Я не думаю про "Карабах", про наши шансы на чемпионство. Знаю, что всё зависит в первую очередь от нас", - цитирует Рикардинью azerisport.com.
"Этот матч будет трудным для нас. В последних встречах соперник неплохо смотрится. Не думаем про их газон, ведь едем туда побеждать. Победная серия улучшает настроение, создавая хорошую мотивацию для успеха.
В команде появился новый форвард – Даниэль Суботич. Верю, что он принесет пользу. Я не думаю про "Карабах", про наши шансы на чемпионство. Знаю, что всё зависит в первую очередь от нас", - цитирует Рикардинью azerisport.com.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.