Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Рикардинью: верю, что Суботич принесет пользу "Габале"

Защитник "Габалы" Рикардинью высказал свое мнение по поводу предстоящего матча чемпионата Азербайджана против "Зире".

"Этот матч будет трудным для нас. В последних встречах соперник неплохо смотрится. Не думаем про их газон, ведь едем туда побеждать. Победная серия улучшает настроение, создавая хорошую мотивацию для успеха.

В команде появился новый форвард – Даниэль Суботич. Верю, что он принесет пользу. Я не думаю про "Карабах", про наши шансы на чемпионство. Знаю, что всё зависит в первую очередь от нас", - цитирует Рикардинью azerisport.com.
Теги: Габала Суботич
Сегодня, 17:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.