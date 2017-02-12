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Габриэл Бошилья порвал крестообразные связки колена

Полузащитник "Монако" Габриэл Бошилья в матче 25-го тура французской Лиги 1 с "Мецем" (5:0) получил серьёзную травму, передает пресс-служба монегасков.

У бразильца диагностирован разрыв крестообразных связок колена. После такой травмы обычно восстанавливаются полгода.
Теги: Монако
Сегодня, 17:31
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