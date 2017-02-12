Габриэл Бошилья порвал крестообразные связки колена

Полузащитник "Монако" Габриэл Бошилья в матче 25-го тура французской Лиги 1 с "Мецем" (5:0) получил серьёзную травму, передает пресс-служба монегасков.



У бразильца диагностирован разрыв крестообразных связок колена. После такой травмы обычно восстанавливаются полгода.