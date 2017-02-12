Набиль Бенталеб: в матче с "Гертой" мы показали свою силу

Полузащитник "Шальке" Набиль Бенталеб прокомментировал победу в 20-м туре бундеслиги над "Гертой" (2:0).



"Наши болельщики неистово поддерживали нас. Я очень рад, что нам удалось набрать три очка. Это был непростой матч, но мы очень сконцентрировано провели его. Мы быстро завладели мячом и стали создавать моменты.



В целом, мы заслужили эту победу. Команда показала свою силу. За последнюю неделю мы сыграли три матча и все успешно. Это придаёт нам уверенности в своих силах. Надеемся, что мы продолжим в том же духе и будем ещё улучшать игру", - цитирует Бенталеба официальный сайт "Шальке".