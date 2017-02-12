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Бруно Перес: "Ювентус" сейчас не так силен, как в прошлые годы

Защитник "Ромы" Бруно Перес выразил свою антипатию к "Ювентусу".

"Ювентус" сейчас не так силён, как в прошлые годы, но продолжает побеждать, и это проблема. У туринцев психология победителей. Как и у "Ромы". Мы сделаем всё от себя зависящее, чтобы прервать гегемонию "Ювентуса". Он, как и "Коринтианс" в Бразилии. Это команда, которая раздражает. Все хотят обыграть "Коринтианс", его никто не любит", - цитирует Переса Goal.com.
Теги: Ювентус
Сегодня, 19:01
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