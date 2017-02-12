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Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
"Факел" и "Волгарь" сыграли вничью на Кубке ФНЛ
Воронежский "Факел" сыграл вничью с астраханским "Волгарем" на Кубке ФНЛ.
Кубок ФНЛ
1 тур
"Факел" - "Волгарь" 1:1
Голы: Бирюков, 20 - Газзаев, 35
"Факел": Мельниченко, Багаев, Осипенко, Тихий, Шахов, Бурнаш, Трошечкин, Свежов, Каюмов, Бирюков, Болов
"Волгарь": Терновский, Калинин, Григорьев, Таказов, Сутормин, Акбашев, Газзаев, Болонин, Кабутов, Дышеков, Радченко
Предупреждения: Тихий, 41
Кубок ФНЛ
1 тур
"Факел" - "Волгарь" 1:1
Голы: Бирюков, 20 - Газзаев, 35
"Факел": Мельниченко, Багаев, Осипенко, Тихий, Шахов, Бурнаш, Трошечкин, Свежов, Каюмов, Бирюков, Болов
"Волгарь": Терновский, Калинин, Григорьев, Таказов, Сутормин, Акбашев, Газзаев, Болонин, Кабутов, Дышеков, Радченко
Предупреждения: Тихий, 41
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