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"Факел" и "Волгарь" сыграли вничью на Кубке ФНЛ

Воронежский "Факел" сыграл вничью с астраханским "Волгарем" на Кубке ФНЛ.

Кубок ФНЛ

1 тур

"Факел" - "Волгарь" 1:1

Голы: Бирюков, 20 - Газзаев, 35

"Факел": Мельниченко, Багаев, Осипенко, Тихий, Шахов, Бурнаш, Трошечкин, Свежов, Каюмов, Бирюков, Болов

"Волгарь": Терновский, Калинин, Григорьев, Таказов, Сутормин, Акбашев, Газзаев, Болонин, Кабутов, Дышеков, Радченко

Предупреждения: Тихий, 41
Теги: Факел Волгарь
Сегодня, 19:04
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