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Тибо Куртуа: играть на выезде с "Бернли" очень сложно
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа прокомментировал ничью с "Бернли" (1:1) в двадцать пятом туре чемпионата Англии.
"Играть на выезде с "Бернли" очень сложно. Поле стадиона было плохим. Шел снег, было холодно, но мы все равном начали матч хорошо. Нам удалось забить, а мы пропустили после роскошного удара Брэди. После пропущенного гола мы не могли найти свою игру в течение двадцати минут. Мы упустили игру из своих рук. Нам не удавалось создавать моменты, поэтому мы должны быть довольны одним очком", - цитирует Куртуа ВВС.
"Играть на выезде с "Бернли" очень сложно. Поле стадиона было плохим. Шел снег, было холодно, но мы все равном начали матч хорошо. Нам удалось забить, а мы пропустили после роскошного удара Брэди. После пропущенного гола мы не могли найти свою игру в течение двадцати минут. Мы упустили игру из своих рук. Нам не удавалось создавать моменты, поэтому мы должны быть довольны одним очком", - цитирует Куртуа ВВС.
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