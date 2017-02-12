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"Вольфсбург" выиграл у "Хоффенхайма"

В матче 20-го тура Бундеслиги "Вольфсбург" оказался сильнее "Хоффенхайма".

Чемпионат Германии

20 тур

"Вольфсбург" - "Хоффенхайм" 2:1

Голы: Арнольд, 50, Дидави, 73 - Цубер, 26

"Вольфсбург": Бенальо, Кнохе, Родригес, Виейринья (Блащиковски, 60), Герардт, Густаво, Зегуйн, Базур (Дидави, 46), Малли (Трёш, 90), Арнольд, Гомес

"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Цубер, Фогт, Демирбай, Руди, Амири (Швеглер, 83), Ут (Тераццино, 23), Крамарич (Салаи, 53)

Предупреждения: Родригес, 15, Базур, 24, Малли, 75, Фогт, 87, Хюбнер, 87
Теги: Вольфсбург Хоффенхайм
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