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"Вольфсбург" выиграл у "Хоффенхайма"
В матче 20-го тура Бундеслиги "Вольфсбург" оказался сильнее "Хоффенхайма".
Чемпионат Германии
20 тур
"Вольфсбург" - "Хоффенхайм" 2:1
Голы: Арнольд, 50, Дидави, 73 - Цубер, 26
"Вольфсбург": Бенальо, Кнохе, Родригес, Виейринья (Блащиковски, 60), Герардт, Густаво, Зегуйн, Базур (Дидави, 46), Малли (Трёш, 90), Арнольд, Гомес
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Цубер, Фогт, Демирбай, Руди, Амири (Швеглер, 83), Ут (Тераццино, 23), Крамарич (Салаи, 53)
Предупреждения: Родригес, 15, Базур, 24, Малли, 75, Фогт, 87, Хюбнер, 87
Чемпионат Германии
20 тур
"Вольфсбург" - "Хоффенхайм" 2:1
Голы: Арнольд, 50, Дидави, 73 - Цубер, 26
"Вольфсбург": Бенальо, Кнохе, Родригес, Виейринья (Блащиковски, 60), Герардт, Густаво, Зегуйн, Базур (Дидави, 46), Малли (Трёш, 90), Арнольд, Гомес
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Цубер, Фогт, Демирбай, Руди, Амири (Швеглер, 83), Ут (Тераццино, 23), Крамарич (Салаи, 53)
Предупреждения: Родригес, 15, Базур, 24, Малли, 75, Фогт, 87, Хюбнер, 87
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