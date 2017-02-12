Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
19:47
Агент: Ари остается в "Краснодаре" (1)
Агент: Ари остается в "Краснодаре" (1)
18:25
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Бруно Перес: "Ювентус" сейчас не так силен, как в прошлые годы
Защитник "Ромы" Бруно Перес выразил свою антипатию к "Ювентусу".
"Ювентус" сейчас не так силён, как в прошлые годы, но продолжает побеждать, и это проблема. У туринцев психология победителей. Как и у "Ромы". Мы сделаем всё от себя зависящее, чтобы прервать гегемонию "Ювентуса". Он, как и "Коринтианс" в Бразилии. Это команда, которая раздражает. Все хотят обыграть "Коринтианс", его никто не любит", - цитирует Переса Goal.com.
"Ювентус" сейчас не так силён, как в прошлые годы, но продолжает побеждать, и это проблема. У туринцев психология победителей. Как и у "Ромы". Мы сделаем всё от себя зависящее, чтобы прервать гегемонию "Ювентуса". Он, как и "Коринтианс" в Бразилии. Это команда, которая раздражает. Все хотят обыграть "Коринтианс", его никто не любит", - цитирует Переса Goal.com.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.