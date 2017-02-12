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19:47
Агент: Ари остается в "Краснодаре" (1)
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Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
"Спартак-2" обыграл "Краснодар-2" в матче Кубка ФНЛ
"Спартак-2" выиграл у "Краснодара-2" в матче 1-го тура группового этапа Кубка ФНЛ.
Кубок ФНЛ
1 тур
"Спартак-2" - "Краснодар-2" 2:1
Голы: Федчук, 36, Гулиев, 58, Бакай, 62
"Спартак-2": Терёшкин, Лихачёв, Сокол, Шанбиев, Савичев, Самсонов, Гулиев, Бакаев, Пантелеев, Мелкадзе (Руденко, 79), Федчук (Ломовицкий, 90)
"Краснодар-2": Латышонок, Гогличидзе, Черов, Бородин, Стежко, Байрамян, Фомин, Мацукатов, Григорян, Сергеев, Бутенко (Воробьёв, 52)
Предупреждения: Фомин, 4, Бакаев, 43, Шанбиев, 72, Байрамян, 81, Бородин, 84
Удаления: Байрамян, 81
Кубок ФНЛ
1 тур
"Спартак-2" - "Краснодар-2" 2:1
Голы: Федчук, 36, Гулиев, 58, Бакай, 62
"Спартак-2": Терёшкин, Лихачёв, Сокол, Шанбиев, Савичев, Самсонов, Гулиев, Бакаев, Пантелеев, Мелкадзе (Руденко, 79), Федчук (Ломовицкий, 90)
"Краснодар-2": Латышонок, Гогличидзе, Черов, Бородин, Стежко, Байрамян, Фомин, Мацукатов, Григорян, Сергеев, Бутенко (Воробьёв, 52)
Предупреждения: Фомин, 4, Бакаев, 43, Шанбиев, 72, Байрамян, 81, Бородин, 84
Удаления: Байрамян, 81
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