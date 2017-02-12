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"Спартак-2" обыграл "Краснодар-2" в матче Кубка ФНЛ

"Спартак-2" выиграл у "Краснодара-2" в матче 1-го тура группового этапа Кубка ФНЛ.

Кубок ФНЛ

1 тур

"Спартак-2" - "Краснодар-2" 2:1

Голы: Федчук, 36, Гулиев, 58, Бакай, 62

"Спартак-2": Терёшкин, Лихачёв, Сокол, Шанбиев, Савичев, Самсонов, Гулиев, Бакаев, Пантелеев, Мелкадзе (Руденко, 79), Федчук (Ломовицкий, 90)

"Краснодар-2": Латышонок, Гогличидзе, Черов, Бородин, Стежко, Байрамян, Фомин, Мацукатов, Григорян, Сергеев, Бутенко (Воробьёв, 52)

Предупреждения: Фомин, 4, Бакаев, 43, Шанбиев, 72, Байрамян, 81, Бородин, 84

Удаления: Байрамян, 81
Теги: Спартак-2
Сегодня, 21:04
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3
(1)
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
С почином...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: vlees (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Великолепная победа blush
Регистрация: 12.01.2017
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