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Никола Калинич: не думаю, что стою 50 миллионов евро
Нападающий итальянской "Фиорентины" Никола Калинич заявил, что он не стоит 50 млн евро, которые за него предлагал китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
"Да, Каннаваро звал меня в свой клуб, но теперь эта тема закрыта. Я не знаю точно, сколько мне предлагали, но деньги — не самое главное в жизни. Я рад играть в футбол и не хочу сейчас уходить из команды. Думаю, я многое могу дать европейскому футболу. Недавно президент "Фиорентины" сказал мне, что я сделал правильный выбор. Этот клуб перезагрузил мою карьеру. Я не думаю, что стою 50 млн евро, да и сомневаюсь, что кто-то решил бы за меня столько заплатить. Я не просил таких отступных. Это всё решил клуб и мой агент", — цитирует Калинича Corriere della Sera.
"Да, Каннаваро звал меня в свой клуб, но теперь эта тема закрыта. Я не знаю точно, сколько мне предлагали, но деньги — не самое главное в жизни. Я рад играть в футбол и не хочу сейчас уходить из команды. Думаю, я многое могу дать европейскому футболу. Недавно президент "Фиорентины" сказал мне, что я сделал правильный выбор. Этот клуб перезагрузил мою карьеру. Я не думаю, что стою 50 млн евро, да и сомневаюсь, что кто-то решил бы за меня столько заплатить. Я не просил таких отступных. Это всё решил клуб и мой агент", — цитирует Калинича Corriere della Sera.
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