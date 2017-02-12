Антонио Конте: дома "Бернли" - сильная команда, но такие матчи мы должны выигрывать

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал ничью с "Бернли" (1:1) в двадцать пятом туре чемпионата Англии.



"Мы разочарованы одним очком. Такие матчи мы должны выигрывать. Жаль, мы хорошо начали матч, забили гол, а соперник отыгрался только после удара со штрафного. Теперь важно, чтобы команда перезагрузилась после этого результата. Мы держали игру под своим контролем, создавали моменты и должны были побеждать, но не сделали этого. Во второй половине матча было много длинных передач. Нам этот тип игры не знаком. Против "Бернли" на выезде играть тяжело. Они взяли 29 очков на домашнем стадионе. Это говорит о том, что дома "Бернли" - сильная команда", - цитирует Конте ВВС.