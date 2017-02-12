Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
19:47
Агент: Ари остается в "Краснодаре" (1)
Агент: Ари остается в "Краснодаре" (1)
18:25
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
15:41
"Тюмень" обыграла "СКА-Хабаровск" (1)
"Тюмень" обыграла "СКА-Хабаровск" (1)
15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Антонио Конте: дома "Бернли" - сильная команда, но такие матчи мы должны выигрывать
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал ничью с "Бернли" (1:1) в двадцать пятом туре чемпионата Англии.
"Мы разочарованы одним очком. Такие матчи мы должны выигрывать. Жаль, мы хорошо начали матч, забили гол, а соперник отыгрался только после удара со штрафного. Теперь важно, чтобы команда перезагрузилась после этого результата. Мы держали игру под своим контролем, создавали моменты и должны были побеждать, но не сделали этого. Во второй половине матча было много длинных передач. Нам этот тип игры не знаком. Против "Бернли" на выезде играть тяжело. Они взяли 29 очков на домашнем стадионе. Это говорит о том, что дома "Бернли" - сильная команда", - цитирует Конте ВВС.
"Мы разочарованы одним очком. Такие матчи мы должны выигрывать. Жаль, мы хорошо начали матч, забили гол, а соперник отыгрался только после удара со штрафного. Теперь важно, чтобы команда перезагрузилась после этого результата. Мы держали игру под своим контролем, создавали моменты и должны были побеждать, но не сделали этого. Во второй половине матча было много длинных передач. Нам этот тип игры не знаком. Против "Бернли" на выезде играть тяжело. Они взяли 29 очков на домашнем стадионе. Это говорит о том, что дома "Бернли" - сильная команда", - цитирует Конте ВВС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.