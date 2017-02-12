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Антонио Конте: слова Моуринью? Мне не нравятся эти шутливые игры

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал слова тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Португальский специалист ранее заявил, что "Челси" большим числом играет в обороне.

"Я не люблю реагировать на слова других тренеров. Мне не нравятся эти шутливые игры. У меня есть опыт относительно этого", - цитирует Конте Goal.com.
Теги: Конте Моуринью Челси
Сегодня, 22:01
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№2 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 23:05) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Не понимаю тех людей, которые презирали "автобус" Моуринью в Челси, но восхищаются "автобусом" Конце в том же Челси! smirk
Регистрация: 30.05.2015
№1 Написал: Sergey Nasirov (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (5)

видно что конте занимается чисто работой,а мауринье еще и шоумен!
Регистрация: 12.07.2016
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