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Антонио Конте: слова Моуринью? Мне не нравятся эти шутливые игры
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал слова тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
Португальский специалист ранее заявил, что "Челси" большим числом играет в обороне.
"Я не люблю реагировать на слова других тренеров. Мне не нравятся эти шутливые игры. У меня есть опыт относительно этого", - цитирует Конте Goal.com.
Португальский специалист ранее заявил, что "Челси" большим числом играет в обороне.
"Я не люблю реагировать на слова других тренеров. Мне не нравятся эти шутливые игры. У меня есть опыт относительно этого", - цитирует Конте Goal.com.
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