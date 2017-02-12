Защитник "Бернли": "Челси" не без причины занимает первое место в таблице

Защитник "Бернли" Майкл Кин считает, что его команда заслужила одно очко в матче против "Челси" (1:1) в 25-м туре чемпионата Англии.



"Челси" вышел на матч сильным и застал нам врасплох в первые несколько минут. Но мы не теряли уверенности в себе. Мы никогда не отдаем игру, это в нас прививает главный тренер. И мы это показали сегодня. Нам удалось хорошо сыграть в защите. "Челси" не без причины занимает первое место в таблице. В составе этой команды много сильных игроков, которые весь матч оказывали на нас давление. Но мы окопались хорошо. Я думаю, мы себя достаточно комфортно чувствовали себя в обороне и заслужили одно очко", - цитирует Кина Sky Sports.