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"Сампдория" взяла верх над "Болоньей"
"Сампдория" выиграла у "Болоньи" в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
24 тур
"Сампдория" - "Болонья" 3:1
Голы: Джемаили, 18, Мурьель, 82, Шик, 83, Мбайе, 88
"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Берешиньски, Реджини (Додо, 46), Шкриньяр, Фернандеш (Шик, 59), Линетти (Джуричич, 46), Торрейра, Прает, Мурьель, Квальярелла
"Болонья": Коста, Гастальделло, Торосидис, Майетта (Мбайе, 13), Масина, Пульгар, Джемаили, Донса, Крейчи, Дестро (Умар, 45+1), Верди (Ди Франческо, 85)
Предупреждения: Майетта, 11, Мбайе, 45, Шик, 62, Торрейра, 72, Торосидис, 81, Джемаили, 90+3
Чемпионат Италии
24 тур
"Сампдория" - "Болонья" 3:1
Голы: Джемаили, 18, Мурьель, 82, Шик, 83, Мбайе, 88
"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Берешиньски, Реджини (Додо, 46), Шкриньяр, Фернандеш (Шик, 59), Линетти (Джуричич, 46), Торрейра, Прает, Мурьель, Квальярелла
"Болонья": Коста, Гастальделло, Торосидис, Майетта (Мбайе, 13), Масина, Пульгар, Джемаили, Донса, Крейчи, Дестро (Умар, 45+1), Верди (Ди Франческо, 85)
Предупреждения: Майетта, 11, Мбайе, 45, Шик, 62, Торрейра, 72, Торосидис, 81, Джемаили, 90+3
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