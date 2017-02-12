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"Севилья" сумела одержать победу над "Лас-Пальмасом"
В матче 22-го тура чемпионата Испании "Севилья" обыграла "Лас-Пальмас" – 1:0.
Чемпионат Испании
22 тур
"Лас-Пальмас" - "Севилья" 0:1
Голы: Корреа, 80
"Лас-Пальмас": Варас, Симон, Кастельяно (Гарсия, 90), Лемос, Айтами, Монторо (Ливайя, 81), Роке, Виера, Халилович (Тана, 81), Боатенг, Хесе
"Севилья": Рико, Лангле, Меркадо, Мариано, Витоло, Сарабия, Краневиттер, Насри, Н'Зонзи (Иборра, 68), Васкес (Корреа, 77), Бен-Йедер (Йоветич, 77)
Предупреждения: Краневиттер, 17, Сарабия, 28, Иборра, 77, Корреа, 80, Лемос, 84, Роке, 87
Чемпионат Испании
22 тур
"Лас-Пальмас" - "Севилья" 0:1
Голы: Корреа, 80
"Лас-Пальмас": Варас, Симон, Кастельяно (Гарсия, 90), Лемос, Айтами, Монторо (Ливайя, 81), Роке, Виера, Халилович (Тана, 81), Боатенг, Хесе
"Севилья": Рико, Лангле, Меркадо, Мариано, Витоло, Сарабия, Краневиттер, Насри, Н'Зонзи (Иборра, 68), Васкес (Корреа, 77), Бен-Йедер (Йоветич, 77)
Предупреждения: Краневиттер, 17, Сарабия, 28, Иборра, 77, Корреа, 80, Лемос, 84, Роке, 87
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