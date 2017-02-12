Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Севилья" сумела одержать победу над "Лас-Пальмасом"

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Севилья" обыграла "Лас-Пальмас" – 1:0.

Чемпионат Испании

22 тур

"Лас-Пальмас" - "Севилья" 0:1

Голы: Корреа, 80

"Лас-Пальмас": Варас, Симон, Кастельяно (Гарсия, 90), Лемос, Айтами, Монторо (Ливайя, 81), Роке, Виера, Халилович (Тана, 81), Боатенг, Хесе

"Севилья": Рико, Лангле, Меркадо, Мариано, Витоло, Сарабия, Краневиттер, Насри, Н'Зонзи (Иборра, 68), Васкес (Корреа, 77), Бен-Йедер (Йоветич, 77)

Предупреждения: Краневиттер, 17, Сарабия, 28, Иборра, 77, Корреа, 80, Лемос, 84, Роке, 87
Теги: Севилья Лас-Пальмас
Сегодня, 22:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.