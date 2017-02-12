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Клаудио Раньери: у "Лестера" две проблемы - пропускаем и не забиваем
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери проанализировал причины поражения своей команды в матче против "Суонси" (0:2) в двадцать пятом туре чемпионата Англии.
"Я хотел начать "новый сезон" сегодня, но это было невероятно. Мы хорошо начали, но их первые два удара превратились в два гола. После этого трудно вернуться в игру. У "Лестера" две проблемы - пропускаем и не забиваем. Мы должны поговорить всей командой, чтобы найти пути для решения этих проблем", - цитирует Раньери ВВС.
"Я хотел начать "новый сезон" сегодня, но это было невероятно. Мы хорошо начали, но их первые два удара превратились в два гола. После этого трудно вернуться в игру. У "Лестера" две проблемы - пропускаем и не забиваем. Мы должны поговорить всей командой, чтобы найти пути для решения этих проблем", - цитирует Раньери ВВС.
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