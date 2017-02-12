Пауло Дибала подпишет новый контракт с "Ювентусом"

Исполнительный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта рассказал, что скоро клуб продлит контракт с нападающим Пауло Дибалой.



"Представители Дибалы находятся в Аргентине. В конце месяца они прибудут в Италию, и мы подпишем новый контракт. С этим нет никаких проблем", - цитирует Маротту Football Italia.