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Пауло Дибала подпишет новый контракт с "Ювентусом"

Исполнительный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта рассказал, что скоро клуб продлит контракт с нападающим Пауло Дибалой.

"Представители Дибалы находятся в Аргентине. В конце месяца они прибудут в Италию, и мы подпишем новый контракт. С этим нет никаких проблем", - цитирует Маротту Football Italia.
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 23:22
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