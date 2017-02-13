"Атлетико" вырвал победу над "Сельтой", забив два гола в концовке матча

Мадридский "Атлетико" одержал волевую победу над "Сельтой" в матче 22-го тура чемпионата Испании.



Чемпионат Испании. 22 тур



"Атлетико" М - "Сельта" - 3:2



Голы: Кабраль, 5, Торрес, 11, Гвидетти, 78, Феррейра Карраско, 86, Гризманн, 88





"Атлетико": Мойя - Люка Эрнандес, Филипе Луис, Хуанфран, (Врсалько, 46), Савич - Сауль, (Корреа, 72), Габи, Коке, Феррейра Карраско, Гризманн - Торрес, (Гамейро, 76).



"Сельта": Альварес - Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья - Эрнандес, Радоя, Хосабед, (Васс, 64), Систо, (Бонгонда, 70), - Аспас, Гвидетти.



Предупреждения: Гвидетти, 42, Хонни, 74