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"Ювентус" переиграл "Кальяри" благодаря дублю Гонсало Игуаина

"Ювентус" на выезде добился победы над "Кальяри" в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. 24 тур

"Кальяри" - "Ювентус" - 0:2

Голы: Игуаин, 38, 49

"Кальяри": Биттенкур - Мурру, Капуано, Пизакане, (Падоин, 86), Алвеш - Барелла, Исла, Дессена, (Ионицэ, 62), Ди Дженнаро - Сау, Боррьелло, (Ибарбо, 78).

"Ювентус": Буффон - Бонуччи, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Кьеллини, (Ругани, 20), - Хедира, Маркизио, (Пьянич, 69), Куадрадо - Манджукич, Дибала, Игуаин.

Предупреждения: Лихтштайнер, 13, Кьеллини, 14, Барелла, 27, Куадрадо, 58, Исла, 80, Манджукич 90+2

Удаление: Барелла, 71.
Теги: Ювентус Кальяри
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