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Кристиана станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе"

Бразильянка Кристиана, выступающая за "ПСЖ", может стать самой высокооплачиваемой футболисткой в мире, если продолжит карьеру в китайском клубе "Чаньчунь Жуйе", передает "СЭ" со ссылкой на бразильские СМИ.

Сумма потенциальной зарплаты при этом не указывается.

31-летний Кристиана является лучшим бомбардиром в истории женских футбольных турниров на Олимпиадах. Бразильянка перейдет в китайский клуб летом.
Сегодня, 01:40
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