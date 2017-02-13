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Болельщик погиб в результате беспорядков перед матчем между "Ботафого" и "Фламенго"

Один болельщик погиб в результате беспорядков в Рио-де-Жанейро перед матчем между "Ботафого" и "Фламенго" в воскресенье, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на местные СМИ.

Столкновения фанатов произошли перед матчем возле стадиона, полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.
Восемь человек были госпитализированы, из них один, 28-летний болельщик, погиб, еще трое остаются в больнице.
Сегодня, 08:21
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