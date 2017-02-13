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Валерий Карпин: Дзюба - капитан "Зенита"? Обычная, рутинная футбольная история
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение о назначении воспитанника красно-белых Артема Дзюбы капитаном "Зенита".
"Ну, если в "Зените" считают, что это нормально, - значит так и есть. Считаю ли я это нормальным? А почему нет-то? Люди внутри "Зенита" решили, что это правильное назначение. Ну и отлично! Вот вы считаете нормальным, что Карпин или Мостовой капитанили в "Сельте", Онопко - в других командах?
У нас в России вечно что-то придумывают. Придумывают - понимаете? Тот же Фигу переходит из "Барселоны" в "Реал" и становится капитаном Мадрида. Ничего, все довольны, болельщики "Реала" не возмущались его капитанством. И что? Все нормально.
Стал Дзюба капитаном - здорово. Чего в этом такого? Обычная, рутинная футбольная история, которую и обсуждать не стоит", - цитирует Карпина "Чемпионат".
"Ну, если в "Зените" считают, что это нормально, - значит так и есть. Считаю ли я это нормальным? А почему нет-то? Люди внутри "Зенита" решили, что это правильное назначение. Ну и отлично! Вот вы считаете нормальным, что Карпин или Мостовой капитанили в "Сельте", Онопко - в других командах?
У нас в России вечно что-то придумывают. Придумывают - понимаете? Тот же Фигу переходит из "Барселоны" в "Реал" и становится капитаном Мадрида. Ничего, все довольны, болельщики "Реала" не возмущались его капитанством. И что? Все нормально.
Стал Дзюба капитаном - здорово. Чего в этом такого? Обычная, рутинная футбольная история, которую и обсуждать не стоит", - цитирует Карпина "Чемпионат".
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