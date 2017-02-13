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Лучано Спаллетти может возглавить лондонский "Арсенал"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти может возглавить лондонский "Арсенал", передает "Советский спорт" со ссылкой на итальянские СМИ.

Сообщается, что "Арсенал" решил расстаться с Арсеном Венгером и ище ему замену. Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Леонарду Жардима ("Монако") и Томаса Тухеля ("Боруссия" Дортмунд). Теперь же стало известно, что в список кандидатов входит и Спаллетти.

До этого сообщалось, что на тренера "Ромы" претендуют также "Интер" и "Ювентус". Отметим, что контракты Венгера и Спаллетти истекают в конце нынешнего сезона.
Теги: Спаллетти Арсенал
Сегодня, 08:48
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