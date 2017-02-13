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Валерий Карпин сыграет за сборную России на "Кубке Легенд"

Экс-наставник "Спартака" и бывший игрок сборной России Валерий Карпин сыграет в составе российской сборной на международном футбольном турнире "Кубок Легенд".

Его партнёрами станут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.

На групповом этапе 18 февраля сборная России встретится с командами Нидерландов и сборной Звёзд футбола. В составе сборной Нидерландов на поле выйдут такие футболисты, как Франк Де Бур, Пьер Ван Хойдонк, Артур Нюман, а в составе сборной Звёзд футбола – Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Джанлука Дзамбротта и Венсен Кандела.

Чемпионат
Теги: Карпин
Сегодня, 08:51
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№1 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 09:09) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Почему ни кто из легендарных команд В.Лобановского и Н.Ахалкаци не едут к нам? Политические мотивы или что-то другое? Жаль.
Регистрация: 31.07.2015
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