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"Ювентус": продлим контракт с Дибалой в конце месяца

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала продлит контракт с туринцами, поводов для переживаний нет, сообщил генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.

"Агенты Дибалы в настоящее время в Аргентине. Они приедут сюда в конце месяца, тогда мы и подпишем новый контракт. Нет никаких поводов для переживания.

Что касается главного тренера Аллегри, то у нас нет никаких проблем. Это только вы продолжаете задавать вопросы об этом", - цитирует Маротту Football Italia.
Теги: Ювентус Дибала Аллегри
Сегодня, 09:24
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