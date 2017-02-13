"Ювентус": продлим контракт с Дибалой в конце месяца

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала продлит контракт с туринцами, поводов для переживаний нет, сообщил генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.



"Агенты Дибалы в настоящее время в Аргентине. Они приедут сюда в конце месяца, тогда мы и подпишем новый контракт. Нет никаких поводов для переживания.



Что касается главного тренера Аллегри, то у нас нет никаких проблем. Это только вы продолжаете задавать вопросы об этом", - цитирует Маротту Football Italia.