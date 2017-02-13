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Валерий Рейнгольд: как бы "Зенит" не совершил чудовищную ошибку, подписав Ивановича

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал свою точку зрения на переход 32-летнего защитника "Чесли" Бранислава Ивановича в "Зенит".

"Лично мне вся это история непонятна. Как бы "Зенит" не совершил чудовищную ошибку. В Англии сезон в самом разгаре и "Челси", который борется за первое место, бесплатно отдает своего защитника… Это же какого уровня должен быть футболист, чтобы так легко с ним расстаться?

Уверен, что это уже не тот Иванович, которого мы запомнили по играм за "Локомотив". И о его переходе еще придется пожалеть. "Зенит" много раз ошибался с центральными защитниками: Алвеш, Пюйгринье, Мейра", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Иванович Зенит
Сегодня, 09:55
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№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 09:58) #
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по поводу алвеша и меры очень спорное утверждение.
что касается "отдал бесплатно" - рома, с лешей попили ХО и решили, что Иванович уйдет, за это леша оплатил обед, прислал пару элитных шлюх и обещал оказать маленькую услугу...

На 100% уверен, что иванович вполне попылит еще 2-3 года, кстати, если что, спартак тоже хотел взять его...
Регистрация: 27.01.2017
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