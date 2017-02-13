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Магомед Оздоев: ничего не знаю о переходе в "Терек"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев прокомментировал информацию о возможном переходе в "Терек" на правах аренды.

"Я сейчас нахожусь на сборе с "Рубином", иду на тренировку. Не знаю, откуда взялась информация о том, что вторую часть сезона я проведу в аренде за "Терек", - цитирует Оздоева "Чемпионат".
Теги: Оздоев Рубин
Сегодня, 10:58
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