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Вячеслав Грозный покинул тбилисское "Динамо"

Экс-тренер "Спартака" Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера тбилисского "Динамо", сообщается на официальном сайте грузинской команды.

60-летний тренер уведомил клуб, что не может продолжать работу по семейными обстоятельствам.

Грозный возглавил тбилисское "Динамо" в октябре прошлого года и занял с командой четвертое место в переходном сезоне чемпионата Грузии 2016 года.
Сегодня, 10:59
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