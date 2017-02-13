Вячеслав Грозный покинул тбилисское "Динамо"

Экс-тренер "Спартака" Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера тбилисского "Динамо", сообщается на официальном сайте грузинской команды.



60-летний тренер уведомил клуб, что не может продолжать работу по семейными обстоятельствам.



Грозный возглавил тбилисское "Динамо" в октябре прошлого года и занял с командой четвертое место в переходном сезоне чемпионата Грузии 2016 года.