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Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал о том, как в Бельгии болельщики относятся к темнокожим футболистам.

— Многие фанаты "Зенита" придерживаются радикальных взглядов. Есть даже известное выражение, что в цветах команды нет черного. Знаете об этом?

— Везде, в каждой команде есть чернокожие игроки. Так же и в "Зените". Отец Витселя чернее черного, но фанаты приняли Акселя как родного. Забавно, 20 лет назад, когда я приходил на стадион в Брюгге, то слышал, как фанаты ухают в адрес чернокожих. Это было в порядке вещей.

Даже когда я играл за "Гент", такое случалось. Это касалось не только черных, но и мусульман. Помню, встречались с "Бевереном", там играли Яя Туре и Эммануэль Эбуэ. По-моему, 10 из 11 игроков команды были чернокожими. Когда белый парень касался мяча, трибуны в шутку начинали ухать и кидать ему бананы.

Матч ТВ
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 11:27
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(1)
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Что расовая дискриминация в отношение белых существует-знал.Вот про банан смешно.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Так вот от куда комплексы у Туре ! Ещё с Бельгии ! smile
Регистрация: 23.09.2016
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