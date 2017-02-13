Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал о том, как в Бельгии болельщики относятся к темнокожим футболистам.— Везде, в каждой команде есть чернокожие игроки. Так же и в "Зените". Отец Витселя чернее черного, но фанаты приняли Акселя как родного. Забавно, 20 лет назад, когда я приходил на стадион в Брюгге, то слышал, как фанаты ухают в адрес чернокожих. Это было в порядке вещей.Даже когда я играл за "Гент", такое случалось. Это касалось не только черных, но и мусульман. Помню, встречались с "Бевереном", там играли Яя Туре и Эммануэль Эбуэ. По-моему, 10 из 11 игроков команды были чернокожими. Когда белый парень касался мяча, трибуны в шутку начинали ухать и кидать ему бананы.