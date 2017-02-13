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СМИ: Магомед Оздоев покинул сборы "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев покинул сборы команды в Испании, передает "Бизнес-Онлайн".

Сообщается, отсутствие игрока никак не связано с травмой или какими-то семейными обстоятельствами. Матчи против "Спартака" и "Хэбэй Чайна Форчун" Оздоев пропустит, как и остаток второго сбора "Рубина".

Ранее сообщалось о возможном уходе Оздоева в аренду в "Терек" до конца сезона.
Теги: Рубин Оздоев
Сегодня, 11:33
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