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Лента новостей:
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют
11:27
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (2)
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (2)
01:40
Кристиана станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе" (1)
Кристиана станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе" (1)
Вчера 23:52
Пол Клемент: мы заслужили победу над "Лестером"
Пол Клемент: мы заслужили победу над "Лестером"
Вчера 22:19
Дмитрий Смирнов покинул тульский "Арсенал" (1)
Дмитрий Смирнов покинул тульский "Арсенал" (1)
Вчера 22:16
"Сампдория" взяла верх над "Болоньей"
"Сампдория" взяла верх над "Болоньей"
Вчера 21:04
"Лестер" опустился на 17-е место в таблице АПЛ (3)
"Лестер" опустился на 17-е место в таблице АПЛ (3)
Вчера 21:04
"Спартак-2" обыграл "Краснодар-2" в матче Кубка ФНЛ (14)
"Спартак-2" обыграл "Краснодар-2" в матче Кубка ФНЛ (14)
Вчера 20:58
Эдер: я не чувствую себя лидером команды
Эдер: я не чувствую себя лидером команды
Полузащитник "Ниццы": Балотелли - это позор, работает спустя рукава
Полузащитник "Ниццы" Валентин Эйссерик заявил, что не доволен уровнем мотивации форварда Марио Балотелли.
"Это позор. Он великий игрок, но позволяет себе работать спустя рукава. Со стороны все выглядит так, как будто он больше не хочет иметь ничего общего с нами.
Это большое разочарование, ведь его помощь сейчас нам очень пригодилась бы", - приводит слова Эйссерика "Газета.ru" со ссылкой на Football Italia.
"Это позор. Он великий игрок, но позволяет себе работать спустя рукава. Со стороны все выглядит так, как будто он больше не хочет иметь ничего общего с нами.
Это большое разочарование, ведь его помощь сейчас нам очень пригодилась бы", - приводит слова Эйссерика "Газета.ru" со ссылкой на Football Italia.
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