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Полузащитник "Ниццы": Балотелли - это позор, работает спустя рукава

Полузащитник "Ниццы" Валентин Эйссерик заявил, что не доволен уровнем мотивации форварда Марио Балотелли.

"Это позор. Он великий игрок, но позволяет себе работать спустя рукава. Со стороны все выглядит так, как будто он больше не хочет иметь ничего общего с нами.

Это большое разочарование, ведь его помощь сейчас нам очень пригодилась бы", - приводит слова Эйссерика "Газета.ru" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
а писдел то, писдел то как, что всем всё покажет)


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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