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Вице-президент "Терека": я не хотел бы слышать слова "Ахмат" проиграл

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов считает, что клуб не стоит переименовывать в ФК "Ахмат".

"Я не знаю, когда будет заседание совета директоров, это не я решаю. Но считаю, что "Терек" и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова, и не стал бы переименовывать. Везде у нас звучит, что Ахмат ушел непобежденным, а если завтра футбольный клуб "Ахмат" будет пропускать голы, я не хотел бы слышать слова, что проиграл клуб, который носит имя Героя России, первого президента Чеченской Республики.

Если меня будут спрашивать, я буду согласен только с этим мнением. Плюс в мире нет команд, которые не проигрывают, а клуб, который называется "Ахмат", должен быть достоин этого имени. Поэтому я сохранил бы название "Терек", ведь это клуб, который и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова", - цитирует Алханова ТАСС.
Теги: Терек
Сегодня, 12:04
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:20) #
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Правильно ,стадион нужно переименовать ,кто главный спонсор всей Чечни? по делу и без дела ,правильно... ВОВАН-АРЕНА, он и и так всё проиграл.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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