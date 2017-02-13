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"Краснодар" организует дополнительные городские автобусы перед матчем с "Фенербахче"

На матч 1/16 Лиги Европы "Краснодар" - "Фенербахче", который пройдет 16 февраля на домашнем стадионе "черно-зеленых", ожидается большое количество болельщиков. К стадиону будут курсировать два дополнительных автобусных маршрута с микрорайонов "Фестивальный" и "Комсомольский".

Низкопольные автобусы будут отмечены табличками с надписью "Стадион ФК "Краснодар". Движение будет осуществляться по всем остановочным пунктам по пути следования.

После матча, примерно в 21:15 - 21:30, по каждому из указанных маршрутов в обратном направлении будет организовано движение двух автобусов со всеми остановками. Проезд платный, передает пресс-служба "быков".
Теги: Краснодар
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