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Защитник "Рубина" научился пилотировать самолет, чтобы побороть свой страх к перелетам
Игрок "Рубина" Мориц Бауэр рассказал о своем необычном увлечении самолетами.
"Всем привет, я Мориц Бауэр, защитник "Рубина". Хочу рассказать вам историю о том, как я получил лицензию пилота. Когда я был маленьким, то сильно боялся самолетов. Когда я стал профессиональным спортсменом, то захотел испытать себя и победить свой страх. Тогда я решил учиться, чтобы стать пилотом.
Это заняло в районе полутора лет. Пришлось изучить три толстые книги по теории. Освоил правила общения в воздухе, так как наш алфавит отличается. Буквы A, B и C звучат как Alpha, Bravo, Charlie. Нужно учиться правильному взаимодействию с диспетчерской вышкой и аэропортом. Само собой, я учился управлять и самим самолетом. Сначала летал с преподавателем, затем учишься летать самостоятельно. Считаю, что это не так уж трудно.
Сложно быть готовым к аварийным ситуациям. Если что-то случается, важно не поддаваться панике. И оставаться спокойным, чтобы посадить самолет. От этого зависит твоя жизнь. Это было большое достижение, когда я пилотировал самолет один. В этот момент ты чувствуешь ответственность. Ведь если что-то случится, тебе никто не поможет. Нужно сконцентрироваться и вспомнить чему тебя учили. Я получил от этого большое удовольствие.
Единственный раз, когда было страшно... Не то чтобы это была опасная ситуация, но интересная. Это когда я попал в небольшой шторм. Наблюдать за погодой, находясь в небе, было очень захватывающе. Но из-за сильного ветра нужно было собраться и сконцентрироваться. Я понимал, что если совершу ошибку, может случиться что-то плохое. Я счастлив, что сумел это сделать.
Это отличный опыт и море удовольствия", - передает слова Бауэра "Матч ТВ".
"Всем привет, я Мориц Бауэр, защитник "Рубина". Хочу рассказать вам историю о том, как я получил лицензию пилота. Когда я был маленьким, то сильно боялся самолетов. Когда я стал профессиональным спортсменом, то захотел испытать себя и победить свой страх. Тогда я решил учиться, чтобы стать пилотом.
Это заняло в районе полутора лет. Пришлось изучить три толстые книги по теории. Освоил правила общения в воздухе, так как наш алфавит отличается. Буквы A, B и C звучат как Alpha, Bravo, Charlie. Нужно учиться правильному взаимодействию с диспетчерской вышкой и аэропортом. Само собой, я учился управлять и самим самолетом. Сначала летал с преподавателем, затем учишься летать самостоятельно. Считаю, что это не так уж трудно.
Сложно быть готовым к аварийным ситуациям. Если что-то случается, важно не поддаваться панике. И оставаться спокойным, чтобы посадить самолет. От этого зависит твоя жизнь. Это было большое достижение, когда я пилотировал самолет один. В этот момент ты чувствуешь ответственность. Ведь если что-то случится, тебе никто не поможет. Нужно сконцентрироваться и вспомнить чему тебя учили. Я получил от этого большое удовольствие.
Единственный раз, когда было страшно... Не то чтобы это была опасная ситуация, но интересная. Это когда я попал в небольшой шторм. Наблюдать за погодой, находясь в небе, было очень захватывающе. Но из-за сильного ветра нужно было собраться и сконцентрироваться. Я понимал, что если совершу ошибку, может случиться что-то плохое. Я счастлив, что сумел это сделать.
Это отличный опыт и море удовольствия", - передает слова Бауэра "Матч ТВ".
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