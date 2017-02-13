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12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют
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Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют
Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал о проблемах в Бельгии и о том, почему является противником Евросоюза.
– Помню аэропорт Брюсселя после террористической атаки, ужасное зрелище. Я ведь был там всего за день до взрывов, примерно в то же время. Это могло случиться со мной, но мне повезло. Сейчас в аэропортах стало гораздо больше полиции и военных. Вы больше не можете попасть в терминал без проверки на сканере.
Многие эмигранты в Брюсселе не уважают женщин. Моя жена чувствует себя в большей безопасности в Питере, чем там. Если она захочет погулять одна по Андерлехту или Моленбеку – 80%, что на нее нападут или изнасилуют. Это не нормально.
– Вы говорили, что являетесь противником Евросоюза. Почему?
– Я все больше и больше убеждаюсь в том, что прав. В первую очередь, речь идет об эмиграции. Люди приезжают в чужую страну и живут на пособие по безработице, им платят порядка тысячи евро. По-моему, это больше, чем в среднем по России людям платят за работу. Меня это беспокоит. В Европе нет единой культуры, мы все разные, с различной культурой и мнениями.
Когда принимается решение в ЕС, все 28 стран должны сказать "да". Но посмотрите, что происходит в мире: Путин, Трамп, Эрдоган и китайцы принимают решение по Ближнему Востоку и Сирии. Европа ничего не решает, но принимает на себя волну эмиграции.
Да, это не вина людей, они беженцы. Это США вторглись в Ирак, воюют в Сирии, бомбят там все подряд, но решать эту проблему европейцам. В Бельгии эмигранты забираются в грузовики и пытаются нелегально въехать в Британию. Они нападают с ножами на дальнобойщиков, поэтому власти закрыли все парковки на пути к побережью и дальше по соображениям безопасности, – цитирует Ломбертса "Матч ТВ".
– Помню аэропорт Брюсселя после террористической атаки, ужасное зрелище. Я ведь был там всего за день до взрывов, примерно в то же время. Это могло случиться со мной, но мне повезло. Сейчас в аэропортах стало гораздо больше полиции и военных. Вы больше не можете попасть в терминал без проверки на сканере.
Многие эмигранты в Брюсселе не уважают женщин. Моя жена чувствует себя в большей безопасности в Питере, чем там. Если она захочет погулять одна по Андерлехту или Моленбеку – 80%, что на нее нападут или изнасилуют. Это не нормально.
– Вы говорили, что являетесь противником Евросоюза. Почему?
– Я все больше и больше убеждаюсь в том, что прав. В первую очередь, речь идет об эмиграции. Люди приезжают в чужую страну и живут на пособие по безработице, им платят порядка тысячи евро. По-моему, это больше, чем в среднем по России людям платят за работу. Меня это беспокоит. В Европе нет единой культуры, мы все разные, с различной культурой и мнениями.
Когда принимается решение в ЕС, все 28 стран должны сказать "да". Но посмотрите, что происходит в мире: Путин, Трамп, Эрдоган и китайцы принимают решение по Ближнему Востоку и Сирии. Европа ничего не решает, но принимает на себя волну эмиграции.
Да, это не вина людей, они беженцы. Это США вторглись в Ирак, воюют в Сирии, бомбят там все подряд, но решать эту проблему европейцам. В Бельгии эмигранты забираются в грузовики и пытаются нелегально въехать в Британию. Они нападают с ножами на дальнобойщиков, поэтому власти закрыли все парковки на пути к побережью и дальше по соображениям безопасности, – цитирует Ломбертса "Матч ТВ".
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