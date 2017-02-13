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"Томь" уволила спортивного директора Игоря Кудряшова

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов уволен со своего поста. В настоящее время он находится в отпуске, после чего покинет своё место работы.

В "Томи" Кудряшов проработал 12 лет, где занимался комплектованием команды, вел переговоры с игроками и агентами, отвечал за организацию сборов. Что послужило причиной для увольнения, не сообщается.

"Как специалист он хороший. Он находил футболистов, договаривался с агентами. Умудрялся договариваться со свободными агентами", - цитирует гендиректора клуба Руслана Киселева "Новости здесь. Томск"
Теги: Томь
Сегодня, 13:22
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(0)
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скажем дружно накуй нужно
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:27) #
  • -1
  •  (1)

Ну просто класс , а по чуму же уволили, все эти 12 лет у этого господина был личный бизнес в футбольном клубе , правда по мимо не маленькой зарплаты, он не одинок ...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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