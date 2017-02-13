Магомед Оздоев сообщил, что переходит в "Терек" (фото)

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев сообщил о своем переходе в "Терек".24-летний футболист сделал соответствующий пост в Твиттере. Ранее сообщалось, что Оздоев присоединится к "Тереку" на правах аренды до конца сезона."Встречай, родина", - написал Оздоев.