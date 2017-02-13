Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Магомед Оздоев сообщил, что переходит в "Терек" (фото)

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев сообщил о своем переходе в "Терек".

24-летний футболист сделал соответствующий пост в Твиттере. Ранее сообщалось, что Оздоев присоединится к "Тереку" на правах аренды до конца сезона.

"Встречай, родина", - написал Оздоев.

Теги: Оздоев Терек
Сегодня, 13:41
Напечатать
6
(1)
№6 Написал: Академия (Сегодня, 15:33) #
  • 0
  •  (0)
online

удачи!
Регистрация: 20.06.2016
№5 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Савелий
В 10:58 он ничего не знает о переходе в Терек, а в 13:41 - встречай Родина.... Не припомню такого молниеносного перехода..))


На днях у Оздоева после тренировки состоялся нелицеприятный разговор с гл.тренером Рубина ( об это можно прочесть и увидеть фото в нелюбимой мной газете БизнесОнлайн)... Но можно предположить , что Оздоеву было дано понять , что Рубин в нем не нуждается...

Наверное потому и вся эта быстрая круговерть...

Ремарка от себя. После возвращения МВиллы у Оздоева в Рубине мало что стало получаться.. А до возвращения позиция разрушителя Оздоевым не выполнялась
Регистрация: 21.09.2015
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:33) #
  • 0
  •  (2)

Для трека и для него ,это плюс! Ему 24,и надо играть постоянно!
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:05) #
  • -1
  •  (3)

как обычно, трансферы любят тишину.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 13:59) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Савелий
В 10:58 он ничего не знает о переходе в Терек, а в 13:41 - встречай Родина.... Не припомню такого молниеносного перехода..))

повязку с глаз только в Грозном сняли..


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (3)

В 10:58 он ничего не знает о переходе в Терек, а в 13:41 - встречай Родина.... Не припомню такого молниеносного перехода..))
Регистрация: 28.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.