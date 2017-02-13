"Краснодар" подписал контракт с воспитанником своей академии Ильей Жигулевым

Первым из воспитанников академии "Краснодара" полноценным игроком главной команды стал 21-летний полузащитник Илья Жигулев. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на пять лет."Жигулев с 2012 года защищал цвета молодежной команды "горожан", затем в течение трех сезонов играл за "Краснодар-2" в зоне "Юг" второго дивизиона России. Летом прошлого года был отдан в аренду в молдавский клуб "Милсами".В январе и феврале текущего года он прошел два сбора с главной командой "Краснодара", забил 2 мяча в контрольных матчах и впечатлил своей игрой тренерский штаб команды во главе с Игорем Шалимовым.