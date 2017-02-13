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"Краснодар" подписал контракт с воспитанником своей академии Ильей Жигулевым

Первым из воспитанников академии "Краснодара" полноценным игроком главной команды стал 21-летний полузащитник Илья Жигулев. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

"Жигулев с 2012 года защищал цвета молодежной команды "горожан", затем в течение трех сезонов играл за "Краснодар-2" в зоне "Юг" второго дивизиона России. Летом прошлого года был отдан в аренду в молдавский клуб "Милсами".

В январе и феврале текущего года он прошел два сбора с главной командой "Краснодара", забил 2 мяча в контрольных матчах и впечатлил своей игрой тренерский штаб команды во главе с Игорем Шалимовым.



ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:48
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№5 Написал: MIG Piter (Сегодня, 14:49) #
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Цитата: CSKA-180505
что-то родила для основы

специально для тебя выложу слова Галицкого:

«Шалимов сказал мне, что он готов взять Жигулева в первую команду. По контракту Илья должен был до конца нынешнего сезона играть в „Милсами“, но молдавский клуб пошел нам навстречу и отпустил футболиста сейчас. Завтра он отправится с „Краснодаром“ в Испанию, а по окончании сбора клуб подпишет с ним полноценный контракт как с игроком основной обоймы.

Для нас это знаковый момент, так как Жигулев станет первым воспитанником нашей клубной академии, который на постоянной основе вольется в главную команду.

„Краснодару“ только девять лет, а клубной академии нет еще и восьми – самый первый набор в нее мы сделали в середине 2009 года, когда еще не было всей той инфраструктуры, которая имеется сейчас, и Жигулев как раз их этого первого набора.

Откровенно говоря, мы всерьез не рассчитывали на ребят 1995-1998 годов рождения, поскольку их количество было небольшим, и они в силу своего возраста не могли пройти полный курс обучения. Но очень рады, что Илья сумел себя проявить. ».


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№4 Написал: glorvsex (Сегодня, 14:34) #
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CSKA-180505,
а че глядеть хуже деревьев из конюшни пропихнутых гнидером в сборную не может быть
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 14:30) #
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Болеет за:
«Краснодар»
все ждали Комличенко,а здесь нежданчик! Но играл хорошо на контрольных


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 14:10) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ну наконец-то хваленая школа что-то родила для основы,поглядим что за мастер...)
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:52) #
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Первый жаг сделан... ждём теперь следующего от прекрасной футбольной школы Галицкого.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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