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"Рубин" подтвердил уход в аренду Магомеда Оздоева

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев перешел в "Терек" на правах аренды, подтвердил информацию официальный сайт казанцев. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2016/17.

24-летний футболист перешел в казанскую команду в 2014 году. Полузащитник провёл за "Рубин" 68 матчей в Чемпионате Роcсии, в которых забил 8 голов и сделал три голевые передачи.
Теги: Рубин Оздоев
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: Академия (Сегодня, 15:35) #
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опорник не очень, наверно опыта не хватает, но если захочет сможет себя проявить. Удачи!
Регистрация: 20.06.2016
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