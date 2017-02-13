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Президент "Терека": добро пожаловать домой, Магомед!
Президент "Терека" Магомед Даудов подтвердил переход в грозненский клуб полузащитника "Рубина" и сборной России Магомеда Оздоева.
"Хочу поделиться с вами хорошей новостью: сегодня "Терек" подписал контракт с полузащитником сборной России Магомедом Оздоевым. Футболист, имеющий действующий контракт с казанским "Рубином", перешел в "Терек" на правах аренды до конца сезона.
В то же время можно отметить, что Магомед вернулся домой. Он родился в Грозном и в составе молодежной команды "Терека" начинал свой путь в большом футболе. А он действительно большой в карьере Оздоева. За несколько лет Магомед вырос до уровня одного из лучших полузащитников страны и игрока национальной сборной.
Мы рады приветствовать Магомеда Оздоева в нашем дружном коллективе и уверены, что он поможет команде в решении поставленных задач. Завтра вместе с командой Оздоев отправится на подготовительный сбор "Терека" в Италии. Добро пожаловать домой, Магомед!" — написал Даудов в Инстаграме.
"Хочу поделиться с вами хорошей новостью: сегодня "Терек" подписал контракт с полузащитником сборной России Магомедом Оздоевым. Футболист, имеющий действующий контракт с казанским "Рубином", перешел в "Терек" на правах аренды до конца сезона.
В то же время можно отметить, что Магомед вернулся домой. Он родился в Грозном и в составе молодежной команды "Терека" начинал свой путь в большом футболе. А он действительно большой в карьере Оздоева. За несколько лет Магомед вырос до уровня одного из лучших полузащитников страны и игрока национальной сборной.
Мы рады приветствовать Магомеда Оздоева в нашем дружном коллективе и уверены, что он поможет команде в решении поставленных задач. Завтра вместе с командой Оздоев отправится на подготовительный сбор "Терека" в Италии. Добро пожаловать домой, Магомед!" — написал Даудов в Инстаграме.
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