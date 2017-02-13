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"Анжи" назвал соперников по заключительному сбору в Турции

Сегодня стартует заключительный учебно-тренировочный сбор "Анжи".

Во время пребывания в турецком Белеке махачкалинцы сыграют четыре контрольных матча. 17 февраля "Анжи" встретится с туркменским "Шагадамом", а 20, 23 и 25 числа состоятся игры с представителями чемпионата Казахстана - "Кайратом", "Атырау" и "Иртышом" соответственно.

Сбор завершится 27 февраля. В этот же день команда отправится на самолете прямым рейсом в Уфу на матч 1/4 финала Кубка России против ФК "Уфа", который состоится 1 марта.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи
Сегодня, 14:54
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