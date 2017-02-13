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12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (23)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (23)
11:27
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
01:40
Кристиана станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе" (1)
Кристиана станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе" (1)
Вчера 23:52
Пол Клемент: мы заслужили победу над "Лестером"
Пол Клемент: мы заслужили победу над "Лестером"
"Анжи" назвал соперников по заключительному сбору в Турции
Сегодня стартует заключительный учебно-тренировочный сбор "Анжи".
Во время пребывания в турецком Белеке махачкалинцы сыграют четыре контрольных матча. 17 февраля "Анжи" встретится с туркменским "Шагадамом", а 20, 23 и 25 числа состоятся игры с представителями чемпионата Казахстана - "Кайратом", "Атырау" и "Иртышом" соответственно.
Сбор завершится 27 февраля. В этот же день команда отправится на самолете прямым рейсом в Уфу на матч 1/4 финала Кубка России против ФК "Уфа", который состоится 1 марта.
ФК "Анжи"
Во время пребывания в турецком Белеке махачкалинцы сыграют четыре контрольных матча. 17 февраля "Анжи" встретится с туркменским "Шагадамом", а 20, 23 и 25 числа состоятся игры с представителями чемпионата Казахстана - "Кайратом", "Атырау" и "Иртышом" соответственно.
Сбор завершится 27 февраля. В этот же день команда отправится на самолете прямым рейсом в Уфу на матч 1/4 финала Кубка России против ФК "Уфа", который состоится 1 марта.
ФК "Анжи"
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