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Златан Ибрагимович: пока ничего не ясно, останусь ли я в Манчестере

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не уверен, что останется в команде по окончании сезона.

"Пока ничего не ясно. Я должен забить 100 голов! Опции продления контракта выполнены.

Пока ничего не сделано: посмотрим, что будет дальше", - цитирует Ибрагимовича "Газета.ru" со ссылкой на FourFourTwo.

Ранее наставник команды Жозе Моуринью выразил уверенность, что шведский ветеран не уйдет из команды.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:59
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