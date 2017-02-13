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Полузащитник "Бока Хуниорс" близок к переходу в "Ювентус"

Полузащитник "Бока Хуниорс" Родриго Бетанкур продолжит карьеру в "Ювентусе", утверждает Football Italia.

Футболист в ближайшее время пройдёт медобследование в стане итальянского клуба, а летом будет официально объявлено о трансфере игрока.
Теги: Бока Хуниорс Ювентус Трансферы
Сегодня, 17:00
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бетанкур - это строитель железной дороги в Российской империи, а фамилия футболиста - Бентанкур, и им помнится интересовался Зенит совсем недавно
Регистрация: 16.03.2010
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