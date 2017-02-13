Полузащитник "Бока Хуниорс" близок к переходу в "Ювентус"

Полузащитник "Бока Хуниорс" Родриго Бетанкур продолжит карьеру в "Ювентусе", утверждает Football Italia.



Футболист в ближайшее время пройдёт медобследование в стане итальянского клуба, а летом будет официально объявлено о трансфере игрока.