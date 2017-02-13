Бафетимби Гомис из-за травмы пропустит полтора месяца

Нападающий "Марселя" Бафетимби Гомис получил травму в матче 25-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (2:3), сообщает L`Equipe.



Игрока заменили на 66-й минуте матча, а обследование выявило у него повреждение связок колена. Более точный диагноз клубные медики поставят после тщательно обследования. Игрок может пропустить от 3 до 6 недель.