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Александр Чеферин признан спортивной персоной года в Словении

Президент УЕФА Александр Чеферин стал спортивной персоной года в Словении, передает официальный сайт УЕФА.

Журналисты словенской газеты Ekipa ежегодно посредством голосования выбирают человека, добившегося наибольших достижений в спорте. Чеферин впервые получил эту награду, опередив голкипера испанского футбольного клуба "Атлетико" Яна Облака и прыгуна с трамплина Петера Превца.

"Для меня большая честь, что словенские спортивные журналисты выбрали меня в качестве лауреата этой премии. Я очень горжусь, что мои достижения оценены", - сказал Чеферин.
Теги: Чеферин
Сегодня, 17:17
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