Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Эвер Банега может перебраться в Китай

Полузащитник "Интера" Эвер Банега может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Estadio Deportivo.

Футболистом интересуется "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Китайский клуб намерен предложить 25 миллионов евро за игрока, а самому Банеге будет предложен контракт на 8 миллионов евро в год.
Теги: Банега Интер
Сегодня, 17:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.