Эвер Банега может перебраться в Китай

Полузащитник "Интера" Эвер Банега может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Estadio Deportivo.



Футболистом интересуется "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Китайский клуб намерен предложить 25 миллионов евро за игрока, а самому Банеге будет предложен контракт на 8 миллионов евро в год.