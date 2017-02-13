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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (28)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (28)
11:27
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
"Вольфсбург" пересмотрит кадровую политику
Финансирование "Вольфсбурга" сократится на 20-25 миллионов евро, сообщает Bild. Концерн "Фольксваген" из-за кризиса планирует снизить траты на клуб.
По данным источника, теперь "Вольфсбург" не будет делать покупок дороже 15 миллионов евро, а также летом продаст наиболее высокооплачиваемых игроков, среди которых Луис Густаво и Рикардо Родригес.
По данным источника, теперь "Вольфсбург" не будет делать покупок дороже 15 миллионов евро, а также летом продаст наиболее высокооплачиваемых игроков, среди которых Луис Густаво и Рикардо Родригес.
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