Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Вольфсбург" пересмотрит кадровую политику

Финансирование "Вольфсбурга" сократится на 20-25 миллионов евро, сообщает Bild. Концерн "Фольксваген" из-за кризиса планирует снизить траты на клуб.

По данным источника, теперь "Вольфсбург" не будет делать покупок дороже 15 миллионов евро, а также летом продаст наиболее высокооплачиваемых игроков, среди которых Луис Густаво и Рикардо Родригес.
Теги: Вольфсбург
Сегодня, 17:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.