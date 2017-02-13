"Вольфсбург" пересмотрит кадровую политику

Финансирование "Вольфсбурга" сократится на 20-25 миллионов евро, сообщает Bild. Концерн "Фольксваген" из-за кризиса планирует снизить траты на клуб.



По данным источника, теперь "Вольфсбург" не будет делать покупок дороже 15 миллионов евро, а также летом продаст наиболее высокооплачиваемых игроков, среди которых Луис Густаво и Рикардо Родригес.