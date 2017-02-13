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Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
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"Рубин" забил четыре гола "Спартаку"

В товарищеском матче на сборе в Марбелье "Рубин" оказался сильнее "Спартака".

Товарищеский матч

"Рубин" - "Спартак" 4:2

Голы: Адриано, 13, Карадениз, 24, Мвила, 44, Санчес, 53, Попов, 68, Канунников, 90+2

"Рубин": Рыжиков, Устинов, (Набиуллин, 67), Бурлак, Санчес, Бауэр, Жемалетдинов, Мвила, Камболов, Ахметов, Карадениз, (Канунников, 88), Жонатас.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков (к), Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, (Зе Луиш, 72), Луис Адриано.
Теги: Рубин Спартак
Сегодня, 18:03
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(5)
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№36 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:15) #
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online

Цитата: Torchok828
Ну если на то пошло,еслиб Санчес 2 раза не привез и перекладины Ребровские зашли,мыб вообще в сухаря разгромили))

Справедливо будет вам начислить за сегодня 3 очка - раз вы такие oxyeнные все из себя.
Регистрация: 3.03.2007
№35 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:14) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Боккетти пока АХТУНГ!

Он пропустил месяца 4 наверное, хрен от него ждать тем более под нагрузками
Регистрация: 2.02.2012
№34 Написал: Torchok828 Спортивная столица России (Сегодня, 18:14) #
  • +1
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Цитата: stepanmlc
Цитата: Torchok828
Че,по моему вообще без шансов)

ой да ладно, прям без шансов? если бы свои моменты реализовали бы в первом тайме счет был бы другой

Ну если на то пошло,еслиб Санчес 2 раза не привез и перекладины Ребровские зашли,мыб вообще в сухаря разгромили))


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МЫ РУБИН,НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!
Регистрация: 21.04.2009
№33 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:13) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
запели,если бы.

бомжу слово не давали


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№32 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:12) #
  • +1
  •  (1)
online

нас отымели
Регистрация: 7.12.2016
№31 Написал: sunsun (Сегодня, 18:12) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что Каррера, кончился аленичесвкий багаж, а своего нету? Привыкай
Регистрация: 26.07.2016
№30 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:12) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Что им осталось то???

"Кандомомания" сауна и ДР Бабая
"Шлюберокомандочка" на цыганском корпоративе отрабатывает
все конкуренты при деле yum


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№29 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:11) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
С такой игрой Спартаку вообще нечего ловить, тем-более в такой мутной воде, как РФПЛ.
Да и сами виноваты..


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№28 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 18:11) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отлично сыграли...
Регистрация: 15.03.2009
№27 Написал: sunsun (Сегодня, 18:09) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чем ближе весенняя часть, тем узнаваемее игра и результаты. Ещё пару недель и спартак будет готов к традиционной весенней игре. Приятно смотреть.
Рубин респект.
Регистрация: 26.07.2016
№26 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
ой да ладно, прям без шансов? если бы свои моменты реализовали бы

запели,если бы.
Регистрация: 17.05.2013
№25 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кутепов не порадовал,хорошо что есть Джикия не расслабится,а так Рубин красавцы!С такой игрой могут за 3 зацепиться,хорошо что нам с ними во втором круге не играть)
Регистрация: 3.11.2016
№24 Написал: vlees (Сегодня, 18:09) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
sunsun,
Ну зенит тогда вообще надо закрывать после товарищеских игр которые я видел
Регистрация: 12.01.2017
№23 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:09) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
sanyapytilin,
Так же как Березутские в их годы joy

У вас уже был один такой Брызгалов) где он? Там же и кутепов будет.
Регистрация: 6.01.2006
№22 Написал: trent (Сегодня, 18:08) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
работаем дальше, главное обошлось без травм...нормальный товарняк...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№21 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Во время сыграли с Рубином, Ещенко и Боккети два косяка. Итальянец просто не готов, Каррера не может этого не видеть, ждем в следующем матче Джикию и надеюсь Тигиева. В нападение все более менее норм, забивать надо моменты создают
Регистрация: 2.02.2012
№20 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Боккетти пока АХТУНГ!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№19 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
проблемы в обороне как были так и остались, такое впечатление они не под нагрузками, они без нагрузок.Багаж Аленичева потеряли.
Регистрация: 18.03.2012
№18 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну,не знаю..В первом тайме Спартак играл нормально!
Оборона явно страдает! anguished


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№17 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: avnik
Что это было

Хороший урок и информация Каррере к размышлению..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№16 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 18:06) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рубин красавцы
Регистрация: 31.05.2016
№15 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (4)
online

кутепов перехвален
Регистрация: 7.12.2016
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (12)
online

Именины сердца. Прям набегает чистая слеза глядя на оргазмический восторг немытых и обосранных. Вот каждый матч, cyka, проигрывать - лишь бы ребятам (из категории кому за 60) было так хорошо.

Что им осталось то???
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:06) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Torchok828
Че,по моему вообще без шансов)

ой да ладно, прям без шансов? если бы свои моменты реализовали бы в первом тайме счет был бы другой


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№12 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 18:06) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Кубань»
Это Рубин настолько хорош, или Спартак настолько плох?


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№11 Написал: vlees (Сегодня, 18:06) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Так же как Березутские в их годы joy
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: avnik море (Сегодня, 18:05) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что это было (смотрел правда последние 30 минут)? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№9 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:05) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Torchok828
Че

в оч.о умник)
вьепались показательно
Рубин с победой


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:05) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как купепов)))?
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 18:05) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё пропало - срочно увольнять Карреру и возвращать легенду и светоча Аленичева. laughing
Регистрация: 1.12.2014
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