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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (28)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (28)
11:27
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
"Рубин" забил четыре гола "Спартаку"
В товарищеском матче на сборе в Марбелье "Рубин" оказался сильнее "Спартака".
Товарищеский матч
"Рубин" - "Спартак" 4:2
Голы: Адриано, 13, Карадениз, 24, Мвила, 44, Санчес, 53, Попов, 68, Канунников, 90+2
"Рубин": Рыжиков, Устинов, (Набиуллин, 67), Бурлак, Санчес, Бауэр, Жемалетдинов, Мвила, Камболов, Ахметов, Карадениз, (Канунников, 88), Жонатас.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков (к), Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, (Зе Луиш, 72), Луис Адриано.
Товарищеский матч
"Рубин" - "Спартак" 4:2
Голы: Адриано, 13, Карадениз, 24, Мвила, 44, Санчес, 53, Попов, 68, Канунников, 90+2
"Рубин": Рыжиков, Устинов, (Набиуллин, 67), Бурлак, Санчес, Бауэр, Жемалетдинов, Мвила, Камболов, Ахметов, Карадениз, (Канунников, 88), Жонатас.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков (к), Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, (Зе Луиш, 72), Луис Адриано.
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