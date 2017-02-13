"Рубин" забил четыре гола "Спартаку"

В товарищеском матче на сборе в Марбелье "Рубин" оказался сильнее "Спартака".



Товарищеский матч



"Рубин" - "Спартак" 4:2



Голы: Адриано, 13, Карадениз, 24, Мвила, 44, Санчес, 53, Попов, 68, Канунников, 90+2



"Рубин": Рыжиков, Устинов, (Набиуллин, 67), Бурлак, Санчес, Бауэр, Жемалетдинов, Мвила, Камболов, Ахметов, Карадениз, (Канунников, 88), Жонатас.



"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков (к), Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, (Зе Луиш, 72), Луис Адриано.