Яя Туре: я могу выступать еще пять лет

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре прокомментировал своё состояние и отметил, что готов еще долгое время играть на высоком уровне.



"Я могу выступать ещё пять лет. Вы не верите мне? Хорошо, давайте поспорим. Также полузащитник поделился своими мыслями о молодых партнёрах. "У наших новых футболистов большой потенциал. Сане действует невероятно, Рахим Стерлинг всегда выглядел очень здорово, и мы все видим, на что способен Жезус", - цитирует Туре Daily Mirror.