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Яя Туре: я могу выступать еще пять лет

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре прокомментировал своё состояние и отметил, что готов еще долгое время играть на высоком уровне.

"Я могу выступать ещё пять лет. Вы не верите мне? Хорошо, давайте поспорим. Также полузащитник поделился своими мыслями о молодых партнёрах. "У наших новых футболистов большой потенциал. Сане действует невероятно, Рахим Стерлинг всегда выглядел очень здорово, и мы все видим, на что способен Жезус", - цитирует Туре Daily Mirror.
Теги: Туре Манчестер Сити
Сегодня, 18:05
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(1)
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ему Селюк текст писал?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
пойдешь ты,дружок,за Агуэрой..Пепу нужны молодые.. angry


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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